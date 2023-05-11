طرح أغنية نانسي عجرم آخر إصدار من فيلم شوجر دادي

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "شوجر دادي" عن الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم "آخر إصدار" بصوت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك قبل أيام من انطلاق بدور العرض المصرية في 24 مايو، فيما ينطلق في باقي الدول العربية يوم 25 مايو.

وتعد "أخر إصدار" أول أغنية لنانسي عجرم في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر چان بيار بطرس.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت إطلاق البوستر الرسمي والإعلانات التشويقية والرسمية للفيلم والتي كشفت المزيد من التفاصيل عن أجواء الفيلم الذي يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، وحقق نجاحاً في مصر والعالم العربي.

وتدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.