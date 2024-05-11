واجه جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على قطاع غزة، العديد من أصناف المقاومة، إذ شاركت بجانب المقاتلين البشر الحيوانات في التصدي لجنود الاحتلال بداية بالفطريات القاتلة في تربة القطاع، ومرورا بالكلاب الضالة التي نشرت مخاوف بانتشار السعار بين الإسرائيليين؛ لينضم النحل حديثا بعد إيقاع عدد من المصابين من جنود الاحتلال.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن جيش الاحتلال تعرض 10 جنود للإصابات بينهم حالة خطرة جراء هجوم النحل.

وعلق مدير مستشفى شيبا الإسرائيلية، أنه لم يرَ من قبل شخصا مصاب بمئات اللدغات في نفس المرة، كما كان حال المصابين من الجنود.

وتجدر الإشارة إلى انتشار حرفة تربية النحل بقطاع غزة قبل وقوع العدوان الإسرائيلي، والذي تسبب بتدمير العديد من خلايا النحل للمزارعين الفلسطينيين.

يذكر أن حوادث سابقة تعرض لها جنود الاحتلال من قبل حيوانات وحشرات في غزة، أسفرت عن قتلي وجرحى تسببت بها فطريات متوطنة بالقطاع وأعداد من الكلاب الضالة التي أثارت مخاوف بانتشار داء الكلب بين جنود الاحتلال وفي مستوطنات غلاف غزة.