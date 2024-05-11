أوكرانيا تحبط هجمات روسية جديدة على الحدود في منطقة خاركيف

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش الأوكرانى صد محاولات من جانب روسيا للتقدم بصورة أكبر في منطقة خاركيف الواقعة شمال البلاد في وقت مبكر من اليوم السبت.

وقال مسؤول بارز بالجيش الأوكراني، إن القتال الكثيف شوهد منذ شنت القوات الروسية المدعومة بمركبات مدرعة وصلت حديثا، هجوما بالقرب من بلدة فوفتشانسك أمس الجمعة، وتقدمت بواقع كيلومتر واحد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب سرية المعلومات أن روسيا تهدف إلى إقامة "منطقة عازلة" بمساحة عشرة كيلومترات تدفع القوات الأوكرانية عن الحدود وتقلل قدرتها على توجيه ضربة للأراضي الروسية، والهدف النهائي هو تكثيف الهجمات على المناطق الشرقية من أوكرانيا.

وقال معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة إن هدف موسكو في منطقة خاركيف يبدو أنه متركز أكثر على تشتيت القوات الأوكرانية من استعادة أراضي حررتها أوكرانيا في 2022.

وأوضح المعهد في تقرير صدر ، أمس الجمعة، أنه في حين أن العملية حققت مكاسب كبيرة من الناحية التكتيكية ، فمن المحتمل أن "يكون لها أهداف عملياتية محدودة ولكنها تهدف إلى تحقيق التأثير الاستراتيجي لسحب الأفراد والموارد الأوكرانية من القطاعات الحيوية الأخرى".

وأضاف المعهد "من المرجح أن تستفيد القوات الروسية من موطئ قدمها التكتيكي في شمال خاركيف في الأيام المقبلة لتكثيف العمليات الهجومية".