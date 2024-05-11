عائلات المحتجزين الإسرائيليين توجه نداء استغاثة للحكومة: يجب التوصل لصفقة تبادل

أعلنت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، عن عقد مؤتمر صحفي طارئ أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، مساء اليوم السبت.

وشددت في بيان، على أهمية التوصل إلى صفقة تبادل، وذلك تعليقًا على إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وفاة أسير يحمل الجنسية البريطانية، ويدعى نداف بوبلابيل (51 عامًا).

وأضافت في بيانها: «يجب التوصل لصفقة وليس لدينا وقت لإضاعته.. هذا نداء استغاثة للحكومة ومن يقف على رأسها»، وذلك حسبما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وفاة أسير يحمل الجنسية البريطانية، ويدعى نداف بوبلابيل (51 عامًا).

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم القسام، في بيان مكتوب، اليوم السبت، إن الأسير البريطاني توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف طيران الاحتلال مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين.

وأضاف البيان: «تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة». وفي إصدار مرئي، أوضحت القسام أن «والدة الأسيرة كانت قد جرى إطلاق سراحها في صفقة تبادل، فيما تُرك الابن يواجه مصيره للموت».