مسئول أممي: المواد الغذائية المخصصة للتوزيع في جنوب غزة ستنفد الأحد

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا»، من أن المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوبي غزة ستنفد غدا الأحد، مع إغلاق المعابر المؤدية إلى مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال رئيس «أوتشا» جورجيوس بتروبولوس، في مقطع مصور نشره المكتب الأممي عبر حسابه على منصة إكس: «الوضع الإنساني بقطاع غزة يتدهور نظرا لإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى رفح، أو عدم أمانها».

وأضاف أن المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوبي غزة لدى برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ستنفد غدا، بحسب وكالة الأناضول.

وطالب المسؤول الأممي، بإدخال فوري للمساعدات والوقود.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الاثنين، بدء عملية عسكرية في رفح زعم أنها «محدودة النطاق»، لكن المشاهد التي التقطت لعدد الآليات العسكرية المشاركة بجانب مساحة المناطق التي دعي السكان لإخلائها تنفي محدودية العملية الإسرائيلية التي تنذر بمجازر بشعة في مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وزادت الأمور سوءا مع إعلان جيش الاحتلال، صباح الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبالتالي باتت المعابر مغلقة أمام دخول المساعدات.

Amr