فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها في رفح بلا تأخير

دعت فرنسا، إسرائيل إلى أن توقِف "بلا تأخير" عمليتها العسكرية في رفح التي تهدد بـ"وضع كارثي" لسكان قطاع غزة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على منصة إكس.

وقالت الوزارة: «ندعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذه العملية العسكرية بلا تأخير، والعودة إلى مسار المفاوضات، فهو السبيل الوحيد الممكن من أجل الدفع باتجاه إطلاق سراح (الأسرى) فورا والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وصباح الاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح، زاعمة أنها محدودة النطاق، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرا.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال، صباح الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.