عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يقود الدولة إلى فشل كامل

اتهمت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه «يقود الدولة إلى فشل كامل ولا يمتلك استراتيجية واضحة للحرب حتى الآن».

ونوهت في بيان، مساء السبت، أن المحتجزين لدى المقاومة في غزة لن يعودوا إلى أرض الوطن، مادام استمر نتنياهو في السلطة.

وأضافت: «إذا أردنا أن ننقذ المختطفين فعلينا أولا إنقاذ إسرائيل من نتنياهو من خلال إسقاط حكومته»، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربي»، في خبر عاجل لها. وأشارت إلى أنها تلقت اليوم شهادة جديدة من أحد المحتجزين تظهر الحالة المزرية للأسرى، مؤكدة: «لن نوقف حراكنا حتى يعود جميع أسرانا إلينا بخير».

ولفتت إلى أن «الحكومة تخلت عن الأسرى في غزة وتركتهم للموت»، مضيفة: «يا شعب إسرائيل انضموا إلينا واخرجوا للشوارع ليس فقط من أجل أسرانا بل لإنقاذ دولتنا». وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وفاة أسير يحمل الجنسية البريطانية، ويدعى نداف بوبلابيل (51 عامًا).

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم القسام، في بيان مكتوب، اليوم السبت، إن الأسير البريطاني توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف طيران الاحتلال مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين.

وأضاف البيان: «تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة». وفي إصدار مرئي، أوضحت القسام أن «والدة الأسيرة كانت قد جرى إطلاق سراحها في صفقة تبادل، فيما تُرك الابن يواجه مصيره للموت».