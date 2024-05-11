زعم مسئولان إسرائيليان، أن أحدث المعلومات ترجح وجود يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة، بأنفاق في محيط محافظ خان يونس، وليس في رفح التي يتحرك فيها جيش الاحتلال حاليا.

وقال المسئولان في حديث لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»: «زعيم حماس والعقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر يواصل الهروب من القوات الإسرائيلية في غزة».

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل جعلت من القضاء على السنوار، عنصرا أساسيا في هدفها الذي أعلنت عنه والمتمثل في ما يُسمى «تدمير حماس».

يأتي هذا فيما رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، إلى قمة أجندته العامة، مع الاعتقاد بأن استهداف قيادة حماس لا يزال يشكل هدفا رئيسيا للحرب الإسرائيلية أيضا، كما نقلت شبكة روسيا اليوم.

يُشار إلى أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي كان قد أكد قبل يومين، أن الإدارة الأمريكية تساعد إسرائيل على تعقب رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقادة آخرين في الحركة.