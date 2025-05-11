أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أسهم خلال شهر أبريل في تمويل 6 مشروعات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و750 ألف جنيه، مما ساعد على توفير 13 فرصة عمل لأبناء المحافظة، ضمن جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأحد، استمرار تقديم كل التيسيرات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المبادرة، مشددًا على أهمية تكثيف الحملات التوعوية داخل القرى، وتوفير دراسات جدوى وآليات دعم فعالة للشباب الراغب في بدء مشروعاتهم، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة على أرض المنوفية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.



كما وجه المحافظ القائمين على البرنامج، بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمتقدمين للحصول على القروض، مع توفير التدريب الفني والإداري اللازم لضمان نجاح واستمرارية المشروعات، مؤكداً أن "مشروعك" يعد أحد الأدوات الفاعلة التي ساهمت بشكل ملموس في دعم الاقتصاد المحلي، وتشجيع الشباب على الاتجاه نحو العمل الحر بدلاً من انتظار الوظائف الحكومية.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على التمويل، بل يشمل المتابعة والتوجيه لضمان تحقيق أهداف التنمية، مضيفاً أن المحافظة حريصة على دعم كل المبادرات التي تخدم المواطنين وتفتح أبواب رزق جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتحقيق نقلة نوعية في قطاع المشروعات الصغيرة.

يُذكر أن مبادرة "مشروعك" تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، وتوفر حزمة من التيسيرات تشمل سرعة إجراءات التمويل، وخدمات الدعم الفني والإداري لأصحاب المشروعات في مختلف مراحلها.