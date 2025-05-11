 الرئيس الأمريكي: نتفاوض على إعادة ضبط كامل بمحادثات الرسوم الجمركية مع الصين - بوابة الشروق
الأحد 11 مايو 2025 7:54 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأمريكي: نتفاوض على إعادة ضبط كامل بمحادثات الرسوم الجمركية مع الصين

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر في: الأحد 11 مايو 2025 - 6:55 ص | آخر تحديث: الأحد 11 مايو 2025 - 6:55 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت إن الولايات المتحدة تتفاوض على "إعادة ضبط كامل" خلال محادثات الرسوم الجمركية مع الصين، مشيراً إلى إحراز "تقدم كبير" في سير المفاوضات.


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