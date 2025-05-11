الانتهاء من إنشاء مصنع للثلج ومركز توزيع الأسماك بمدينة طور سيناء

أجرى اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، زيارة لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد؛ لمتابعة مراحل التنفيذ بمشروع إنشاء مصنع الثلج، ومركز توزيع الأسماك الجاري تنفيذهما لخدمة مواطني المدينة.

وتفقد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، ميناء الصيد، ومصنع الثلج البلاطات الجديد، ومركز تجميع الأسماك، يرافقه علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، وصفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، وعبد المقصود بدر، مدير شئون البيئة بالمحافظة، ورمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاوني لصائدي الأسماك، والدكتور البيلي حطب، ممثل عن وزارة البيئة.

وأشاد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، بمراحل التنفيذ بالمشروع، مؤكدًا أنه سيكون نقلة نوعية بمدينة الطور كونه يوفر العديد من فرص العمل لأبناء المدينة، إضافة إلى خدمة المواطنين والصيادين.

وأوضح أن مركز تجميع الأسماك يتضمن صالة للمزاد وفرز السمك، وغرفة تبريد وتجميد للأسماك، محلات بيع أسماك، ومحلات متنوعة الأغراض "خضروات وأدوات صيد"، مصلى، سوبر ماركت، كافيتريا، مطعم أسماك، أسوار وغرف أمن وإدارة، على مساحة إجمالية تصل إلى 4000 متر مربع.

من جانبه، قال صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من أعمال الإنشاء الجارية بمصنع الثلج، بتكلفة تصل إلى نحو 9 ملايين جنيه شاملة المباني والتجهيزات.

كما جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مركز تجميع الأسماك بتكلفة تصل إلى نحو 23 مليون جنيه، يتضمن 31 محلا، وصالة فرز، وبورصة لبيع الأسماك بالجملة.

وأكد أن بورصة الأسماك ستدار من قبل صندوق التنمية المستدامة بخليج السويس والبحر الأحمر، والتي تضم أعضاء من "محافظة جنوب سيناء، وزارة البيئة، السياحة، الزراعة"، وهي عبارة عن حلقة سمك يستطيع المواطنين الشراء منها بسعر الجملة.

وأوضح أنه سيجري التسليم المبدئي للمشروع غدًا، تمهيدًا للتشغيل التجريبي، حتى يجري افتتاحه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء مصنع بلاط الثلج على مساحة 2500 متر مربع بطاقة إنتاجية 1023 بلاطة يوميًا، بواقع 341 بلاطة كل 8 ساعات.

كما حرص المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، على لقاء الصيادين بحضور شيخ الصيادين بجنوب سيناء، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بدهب، للاستماع لمطالبهم، والعمل على حلها في أسرع وقت.



