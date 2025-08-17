الأوقاف تمنح العاملين فرصة أخيرة للإبلاغ عن أية مخالفات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة

أصدرت هيئة الأوقاف المصرية منشورًا عامًا جديدًا رقم (12) لسنة 2025، مددت فيه المهلة الممنوحة لكل العاملين بالهيئة والمناطق التابعة لها للإبلاغ عن أية مخالفات أو قصور يخص إدارة واستثمار أموال الأوقاف في أي من القطاعات المختصة، وذلك حتى يوم 4 سبتمبر 2025.

- تشكيل لجنة لحصر المخالفات

وأكد المنشور، الذي وقّعه الدكتور خالد محمد الطيب رئيس مجلس الإدارة، أنه حال انتهاء المهلة وعدم الإبلاغ، سيتم تشكيل لجان لحصر المخالفات وإحالتها إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن هذا التمديد يأتي من باب التجنيب والتقدير لجهود العاملين.

- كل من يساهم سيعفى من المساءلة

وشددت الهيئة على أن كل من يساهم في استرداد أصل أو مستند يتعلق بحق أو تحصيل مستحقات الهيئة سيُعفى من المساءلة، داعية جميع العاملين للتواصل مع مكتب المستشارين عبر تطبيق "واتس آب" على الأرقام المحددة بالمنشور.

واختتمت الهيئة تعليماتها بضرورة تعميم المنشور على جميع العاملين، مع التأكيد على أن الأمر هام وعاجل للغاية.