حماس: مصادقة رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال مدينة غزة إعلان لبدء موجة جديدة من الإبادة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن اعتزام رئيس أركان جيش الاحتلال المصادقة اليوم، على خطط احتلال مدينة غزة وتسريع العمليات العسكرية فيها، هو إعلان عن البدء بموجة جديدة من الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد: «هذا الإعلان الإجرامي في ارتكاب جريمة حرب كبرى في مدينة غزة يجسّد الصورة الأوضح للعنجهية الصهيونية، واستهتارها بالقوانين الدولية، وإصرارها على المضي في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من اثنين وعشرين شهراً، وذلك بغطاء أمريكي إجرامي، ووسط صمت وعجز دولي مخزٍ».

وحذرت من أن الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة تحت عناوين «الترتيبات الإنسانية» يُعَدُّ تضليلاً مفضوحاً يراد منه التغطية على جريمة وحشية يتهيأ الاحتلال لتنفيذها، وذلك في وقت تؤكّد الأمم المتحدة رفضها لخطوات الاحتلال في هذا السياق، باعتبارها تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية، وتمثل استخداماً إجرامياً لوسائل الضغط الإنساني على المدنيين، لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

وشددت على أن «ما يجري في غزة ليس معزولاً عن الضفة الغربية، حيث تتواصل الاقتحامات اليومية، واعتداءات المستوطنين المسلحة، وحرق الممتلكات، في مشهد يعكس وحدة المشروع الصهيوني القائم على طرد الفلسطينيين من أرضهم وسلب حقوقهم، وصولاً إلى تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية».

وذكرت أن خطوات ومحاولات المجرم نتنياهو وحكومته لتهجير شعب فلسطين واقتلاعه من أرضه تترافق مع الكشف الصريح عن نواياه الحقيقية بإقامة ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى» على حساب الأردن ومصر وسوريا ولبنان والعراق وغيرها.

واختتمت: «إننا أمام لحظة خطيرة تستدعي موقفاً وطنياً موحداً لبناء استراتيجية مقاومة شاملة تواجه المخططات الإجرامية التي تستهدف اقتلاع شعبنا وطمس هويته، كما أن الدول العربية والإسلامية أمام استحقاق اتخاذ خطوات واضحة للتصدي لهذا الكيان الفاشي في ظل ما يعلنه من مشاريع تستهدف دول وشعوب المنطقة».