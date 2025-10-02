مشرعو نيومكسيكو يناقشون دعم شبكة الأمان الاجتماعي بعد تخفيضات ترامب في ميديكيد والضرائب

بدأ مشرعو ولاية نيومكسيكو الأمريكية يوم الأربعاء مناقشة مقترحات لتعزيز الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي، وذلك ردا على التخفيضات الأخيرة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب في ولاية تسجل واحدة من أعلى معدلات الالتحاق ببرامج "ميديكيد" والمساعدات الغذائية الاتحادية.

ويسعى المشرعون من الأغلبية الديمقراطية إلى إقرار إنفاق إضافي على المساعدات الغذائية، فيما تدعو الحاكمة ميشيل لوجان جريشام إلى استجابة عاجلة للتخفيضات الاتحادية في ميديكيد والضرائب التي وقعها ترامب.

وتقترح الحاكمة تقديم منح حكومية يمكن أن تساهم في استقرار خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية حيث تعتمد العيادات والمستشفيات بشكل كبير على ميديكيد.

كما تريد الحاكمة توسيع نطاق الدعم التأميني على منصة "أوباما كير" (التأمين الصحي بأسعار معقولة). ويعد دعم هذه المنصة من أبرز نقاط الخلاف في مواجهة الميزانية الاتحادية الدائرة في واشنطن.

وقالت جريشام يوم الثلاثاء: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تتخلى واشنطن عن عائلات نيومكسيكو. هذه الجلسة الخاصة تهدف إلى حماية الأشخاص الأكثر احتياجا".

واستهلت الجلسة التشريعية الخاصة بدعوات لوقف العنف السياسي، مع تكريم لرئيسة مجلس النواب السابقة في ولاية مينيسوتا ميليسا هورتمان، التي قُتلت، وكذلك الناشط المحافظ تشارلي كيرك. وتحقق الشرطة في تهديدات بالقنابل استهدفت منازل اثنين من كبار مشرعي نيومكسيكو في 11 سبتمبر، دون العثور على متفجرات.