تحولت أجواء الفرح إلى مأتم في مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب وقوع حادث سير مأساوي خلال موكب زفاف، أسفر عن مصرع 4 شباب وإصابة 5 آخرين.

ووفقًا لشهود عيان من أسرة الضحايا، فإن الحادث وقع نتيجة تسابق عدد من الشباب بدراجاتهم النارية، وقيادتها بسرعة متهورة في حارة معاكسة أثناء العودة من إحدى قاعات الأفراح متجهين إلى قرية المهيدات محل العُرس، ما أسفر عن تصادم مروع مع سيارة ملاكي، حيث تفاجأ الطرفان ببعضهما على الطريق، فانتهى المشهد بمصرع 4 شباب وإصابة 5 آخرين، بينهم قائد السيارة الذي تعرض لإصابات طفيفة.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من: عادل عبد الجواد عبد الرسول، نور فراج عطيت الله، فارس حسني محمد، وجميعهم في مقتبل العقد الثالث من العمر، ومصطفى محمود حجاج في نهاية العقد الثاني، بينما نُقل المصابين إلى مجمع الأقصر الطبي لتلقي العلاج اللازم، وتم إيداع جثامين الضحايا بمشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين استخراج تصاريح الدفن.

وتجري النيابة العامة التحقيقات مع قائد السيارة والمصابين؛ للوقوف على ملابسات الحادث، في الوقت الذي خيم فيه الحزن على أهالي قرية العديسات قبلي والمهيدات ونجع علوان -مسقط رأس المصابين والضحايا- الذين لم يصدقوا أن ليلة الزفاف انتهت بصدمة الفقدان.