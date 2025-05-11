 شادي حسين يقود هجوم زد أمام مودرن سبورت في الدوري - بوابة الشروق
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شادي حسين يقود هجوم زد أمام مودرن سبورت في الدوري

الشروق
نشر في: الأحد 11 مايو 2025 - 7:47 م | آخر تحديث: الأحد 11 مايو 2025 - 7:47 م

أعلن حمادة صدقي، المدير الفني لزد، تشكيل فريقه لمباراة مودرن سبورت، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة تحديد الهابطين لدوري الممتاز.

وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد أشرف - محمد إسماعيل - علي جمال - أحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - ماتا ماجاسا - أحمد عادل - مصطفى زيكو - مصطفى سعد.

 خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 محمد سيد - إسلام إسماعيل - أحمد طارق - ديلسون كاموني - أحمد رشيد - أحمد الصغيري - حمدي علاء - عمار حمدي.


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