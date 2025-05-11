وزير الخارجية الألماني متحدثا في إسرائيل: قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، مساء الأحد، إن برلين ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، في تل أبيب، أن «التزام ألمانيا بأمن إسرائيل لا يعني أنه لا يمكنها انتقاد نهج الحكومة الإسرائيلية».

وأشار إلى أنه «ليس متأكدًا ما إذا كان العمل العسكري في غزة سيخدم أمن إسرائيل»، وذلك حسبما أفادته قناة «الحدث العربية»، في خبر عاجل لها.

وشدد على أن «قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية»، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أن «الأولوية بالنسبة لبرلين هي عودة الرهائن من غزة».

وأكد دعم بلاده لخطة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدات الإنسانية في غزة.