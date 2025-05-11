بنك الإسكندرية بالتعاون مع وكالة VML مصر يحصدان 3 جوائز في مهرجان دبي لينكس 2025 عن حملته فلوسك تتشال في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن فوزه بثلاث جوائز مرموقة خلال مشاركته في مهرجان دبي لينكس 2025، المنصة الإبداعية والفعالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عن حملته الإعلانية المؤثرة "فلوسك تتشال في بنك الإسكندرية"، بالتعاون مع وكالة VML مصر، المتخصصة في تقديم الحلول التسويقية الإبداعية المتكاملة، والشريك الإبداعي للبنك، حيث يتبع بنك الإسكندرية لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "أنتيسا سان باولو"، بقيادة باولا بابانيكولاو.

وقد حصل البنك على جائزتين، فضية وبرونزية، في فئة الخدمات المالية الموجهة للمستهلك، إضافة إلى جائزة برونزية للإبداع في استخدام حس الفكاهة، وذلك تقديرًا للتميز الإبداعي الذي جسّدته الحملة في إيصال رسائل مالية بطريقة مبتكرة وفعّالة.

أعربت نيرمين حسوبة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة ببنك الإسكندرية، عن فخرها بحصول البنك على ثلاث جوائز من مهرجان دبي لينكس 2025. وقالت: "تؤكد هذه الجوائز نجاح رؤيتنا في تقديم حملات تسويقية مبتكرة تخاطب الجمهور بلغة قريبة وبسيطة، مما يشجّعهم ويحفّزهم على التفاعل مع البنوك". وأضافت: "حملة فلوسك تتشال في بنك الإسكندرية" كانت جزءًا من جهودنا لزيادة الوعي والشمول المالي، خاصة بين الفئات التي لا تتعامل تقليديًا مع البنوك. وهدفنا هو إحداث فرق حقيقي في حياة الناس من خلال منتجاتنا المبتكرة مثل حساب التوفير "ابدأ".

قالت مي عزمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في VML: "تعكس هذه الجوائز قوة التعاون والإبداع في تقديم حملات مؤثرة تلامس الجمهور بشكل فعّال، وتساهم في تحقيق التغيير الإيجابي. في VML، نتميّز بقدرتنا على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى تجارب عميقة وملهمة، لا تُسهم فقط في تحقيق النجاح، بل تُسهم أيضًا في بناء شراكات طويلة الأمد. وتُعد شراكتنا مع بنك الإسكندرية مثالًا رئيسيًا على هذا النهج".

بنك الإسكندرية أطلق حملة "فلوسك تتشال في بنك الإسكندرية" للترويج لحساب التوفير "ابدأ"، ويمكن فتح الحساب باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، وبدون أي مصاريف فتح أو تشغيل، ودون حد أدنى للرصيد. ويتميز الحساب بعائد تنافسي يصل إلى 14% يُصرف شهريًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعديد من شرائح المجتمع، وقد حققت الحملة نجاحًا ملحوظًا، انعكس في الإقبال الكبير على فتح الحسابات الجديدة.