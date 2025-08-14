إصابات جراء غارة لمسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

أصيب عدد من الأشخاص، الأربعاء، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت سيارة على طريق بين بلدتين جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "مسيرة معادية (إسرائيلية)" استهدفت سيارة على طريق بين بلدتي حاريص وحداثا (جنوب) بصاروخين، مشيرة إلى "سقوط إصابات جراء استهداف المسيرة للسيارة"، دون مزيد من التفاصيل.

وجاءت الغارة عقب قيام رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، بجولة ميدانية في الأراضي التي تحتلها بلاده في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، للبلد العربي.

وأدلى زامير، بتصريحات لم تخل من نبرة تحدي، حيث أقر بتنفيذ 600 غارة جوية على لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024، وذلك في انتهاك لهذا الاتفاق، مشددا على أن بلاده "لن تعود للوراء".