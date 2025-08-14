 مصر تدين ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى».. وتطالب بإيضاحات - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 12:52 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

مصر تدين ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى».. وتطالب بإيضاحات

هايدي صبري
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 11:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 11:23 م

أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء حرصها على إرساء السلام فى الشرق الأوسط.

وتدين ما أُثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وطالبت بإيضاحات لذلك فى ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد، ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة فى تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وتؤكد مصر بأنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولا لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك