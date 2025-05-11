مقتل شخص وإصابة 32 آخرين في تصادم بين حافلة سياحية وسيارة على طريق سريع في لوس أنجلوس

لقي شخص حتفه وأُصيب 32 شخصا، بينهم اثنان في حالة حرجة، عندما اصطدمت حافلة سياحية مع سيارة رياضية متعددة الاستخدامات على طريق سريع في لوس أنجليس اليوم الأحد، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وقالت شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا في بيان صحفي إن الراكب الوحيد في السيارة الرياضية توفي بعد أن اشتعلت النيران في السيارة عقب التصادم الذي وقع بعد الساعة الخامسة صباحا بقليل في منطقة هاسيندا هايتس.

وأضاف ضابط شرطة الطرق السريعة زاكاري سالازار أن 32 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات، بما في ذلك اثنان في حالة حرجة. أما بقية الأشخاص الذين تم نقلهم فكانت إصاباتهم تتراوح بين متوسطة إلى طفيفة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السيارة الرياضية تعطلت لسبب غير معلوم في إحدى الحارات، ثم اصطدمت الحافلة السياحية بمؤخرة السيارة الرياضية، وفقا لما ذكرته شرطة الطرق السريعة في البيان الصحفي. وبعد الاصطدام، انحرفت الحافلة إلى اليمين عبر جميع الحارات، واصطدم الجانب الأيمن من الحافلة بالحاجز الواقعي على جانب الطريق، حسبما ذكر البيان.

وأضاف البيان أن هناك أضرارا كبيرة في مقدمة الحافلة، بما في ذلك تحطم الزجاج الأمامي. وأفادت إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجليس بأن الحريق لم يمتد إلى الحافلة.

وقال سالازار إن 63 شخصا كانوا على متن الحافلة، بمن فيهم السائق. وأضاف أن 31 شخصا تمكنوا من مغادرة الموقع على حافلة أخرى.



