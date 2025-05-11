صحة غزة: مؤشرات النقص الحاد في الأرصدة الدوائية تتسارع بشكل خطير

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن «مؤشرات النقص الحاد في الأرصدة الدوائية في تسارع خطير»، منوهة أن رصيد 64% من المستهلكات الطبية «صفر».

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، أن رصيد 43% من الأدوية الأساسية «صفر»، بزيادة 6% مقارنة بالشهر الماضي.

وأشارت إلى أن «أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة تعمل وفق أرصدة مستنزفة مع تزايد الإصابات الحرجة».

ولفتت إلى أن «مرضى الفشل الكلوي والأورام وأمراض الدم والقلب والأمراض غير السارية الأكثر تضرراً من الأزمة».

وحذرت الوزارة من خطورة توقف تقديم الرعاية الصحية، مع استمرار منع إدخال الإمدادات الدوائية العاجلة.

ودخل الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على قطاع غزة يومه السبعين، وسط انهيار تام في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتوقف كامل للمخابز منذ أربعين يومًا، ما ينذر بكارثة غذائية وصحية وشيكة تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون مدني في القطاع المحاصر.

وبحسب بيانات رسمية، منعت سلطات الاحتلال خلال هذه الفترة دخول نحو 39 ألف شاحنة مساعدات إنسانية محملة بالغذاء والدواء والوقود، في وقت يشهد فيه القطاع شللًا شبه كاملًا في عمل المستشفيات ومراكز التغذية والطوارئ، مع تعطل أغلب المولدات ونفاد مخزون الوقود والمستلزمات الطبية.

كما توقفت جميع المخابز العاملة في قطاع غزة منذ أكثر من 40 يومًا، ما حرم السكان من الخبز، وهو الغذاء الأساسي لمعظم العائلات، وأسهم في تفاقم المجاعة، لا سيما في شمال القطاع. وتُقدّر المؤسسات الصحية أن أكثر من 65 ألف طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد وانعدام الأمن الغذائي.

ويقول مراقبون إن سياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها «إسرائيل» ضد المدنيين في غزة، ترتقي إلى استخدام التجويع كسلاح حرب، وهو ما يصنفه القانون الدولي ضمن جرائم الإبادة الجماعية، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.