الولايات المتحدة تسحب تأشيرة حاكمة ولاية مكسيكية

قالت حاكمة ولاية باجا كاليفورنيا المكسيكية التي تقع على الحدود مع الولايات المتحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة سحبت تأشيرتي السفر منها ومن زوجها.

ولم تذكر مارينا ديل بيلار أفيلا، التي تنتمي إلى حزب مورينا الحاكم، سبب سحب تأشيراتها. ولم تعلق السفارة الأمريكية على هذه الخطوة .

وتقع ولاية باجا كاليفورنيا على حدود ولاية كاليفورنيا الأمريكية والعلاقات التجارية اليومية بين الولايتين قوية.

وقالت أفيلا على موقع اكس "أنا واثقة تماما من أن الوضع سيتم توضيحه بشكل مرض لكل منا".

ومن جانبه، قال زوجها، كارلوس توريس توريس، وهو عضو نشط في حزب مورينا، في بيان على موقع فيسبوك أمس السبت "ضميري مرتاح".

وأضاف "هذا الإجراء لا يمثل اتهاما رسميا أو تحقيقا أو لائحة اتهام من أي سلطة في المكسيك أو الولايات المتحدة".