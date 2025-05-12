الهند تعلن مقتل 5 جنود في اشتباك مع باكستان مع استمرار سريان الهدنة

قالت الهند إنها قتلت عشرات مما يُشتبه أنهم مسلحين في ضرباتها العسكرية في باكستان، بينما لقي خمسة من جنودها حتفهم في القتال بعد أربعة أيام من الاشتباكات بين الجارتين النوويتين.

واقترب الجانبان من حرب شاملة مع شن كل منهما هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على المواقع العسكرية لبعضهما البعض أمس السبت قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما قالته الولايات المتحدة إنها قامت بدور الوساطة للتوصل إليه، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء

ورغم وجود تقارير عن خرق الجانبين للهدنة في الساعات التي تلت إعلانها، فإن وقف إطلاق النار بدا صامدا اليوم الأحد.

وأعلن راجيف غاي، المدير العام للعمليات العسكرية في الهند، في إفادة صحفية اليوم الأحد، مقتل خمسة جنود، ومقتل عدد من المدنيين أيضا خلال القتال.

ومنذ يوم الأربعاء، شنت الدولتان اللتان خاضتا عدة صراعات على مدى عقود بسبب الأراضي المتنازع عليها في كشمير، ضربات عسكرية متبادلة، وتبادلتا الاتهامات بتصعيد الصراع.

ودعت الولايات المتحدة والصين ودول أخرى إلى ضبط النفس، فيما تدهورت الأوضاع بسرعة صباح أمس السبت.

وعلى عكس الاشتباكات السابقة التي اقتصرت على طول "خط السيطرة" الفاصل بين الأراضي المتنازع عليها من كشمير، وقعت هذه المرة ضربات عسكرية على طول الحدود الغربية غير المتنازع عليها وفي مدن مكتظة بالسكان.

واندلعت التوترات لأول مرة في 22 أبريل، عندما قتل مسلحون 26 مدنيا – غالبيتهم من السياح – في منطقة جامو وكشمير الهندية.

ووصفت الهند الهجوم بأنه عمل إرهابي واتهمت باكستان بالضلوع فيه، وهي الاتهامات التي نفتها إسلام آباد.



