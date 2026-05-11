مستشفى الدعاة: إجراء 187 عملية جراحية و30 قسطرة قلب خلال أبريل الماضي

واصلت وزارة الأوقاف، من خلال مستشفى الدعاة، تقديم خدماتها الطبية والعلاجية المتكاملة خلال شهر أبريل 2026م، وذلك في إطار حرصها على توفير رعاية صحية متميزة للمترددين على المستشفى في مختلف التخصصات الطبية.

وبلغ عدد العمليات الجراحية 187 عملية، فيما تم إجراء 30 عملية قسطرة قلب، و548 جلسة غسيل كلوي، إلى جانب إجراء 3 عمليات قلب مفتوح. كما استقبلت أقسام الطوارئ 1491 حالة، وتم حجز 523 حالة بالمستشفى، بينما بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية والمعمل والأشعة 7823 مترددًا، فضلًا عن إجراء 22 حالة مناظير للجهاز الهضمي، واستقبال 116 حالة بالرعاية المركزة بمختلف أقسامها، والتي شملت رعاية القلب، والرعاية المركزة العامة، ورعاية القلب المفتوح.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الطبي والإنساني الذي تقوم به مستشفى الدعاة، وحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين، وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الطبية.