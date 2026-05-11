الجنائية الدولية تكشف عن مذكرة اعتقال بحق رئيس الشرطة الفلبينية السابق بسبب جرائم قتل

كشفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، عن مذكرة اعتقال بحق عضو بارز بمجلس الشيوخ الفلبيني مرتبط بـ "الحرب الدموية على المخدرات" التي أشرف عليها الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي، والتي يشتبه أنها تضمنت أعمال قتل للمشتبه بهم خارج نطاق القضاء.

وتتهم مذكرة الاعتقال، التي صدرت بشكل سري في نوفمبر، رونالد مارابون ديلا روزا، رئيس الشرطة الوطنية الفلبينية السابق وحليف دوتيرتي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية متمثلة في قتل "ما لا يقل عن 32 شخصا" في الفترة بين يوليو 2016 ونهاية أبريل 2018.

ونفى دوتيرتي وديلا روزا ومسئولون آخرون في الشرطة إصدار أمر بالسماح بقتل المشتبه في اتجارهم بالمخدرات، الذين قتلوا بالرصاص بعد أن هددوا رجال إنفاذ القانون. وقد هدد دوتيرتي بشكل علني ومتكرر المشتبه بهم في قضايا المخدرات بالقتل أثناء وجوده في منصبه.

وجاء في المذكرة أن القضاة اتخذوا قرارهم بعد دراسة الأدلة المقدمة من المدعين أن ديلا روزا "قدم مساهمات أساسية في ارتكاب جريمة القتل المزعومة" وأدرجوه على أنه "مشارك غير مباشر".

وظهر ديلا روزا بشكل غير متوقع في مجلس الشيوخ الفلبيني اليوم الاثنين بعد استدعائه في إطار تحقيق جديد في عمليات القتل المزعومة خارج نطاق القضاء. وحاول ضباط مكتب التحقيقات الوطني ملاحقة ديلا روزا أثناء دخوله مجلس الشيوخ، لكنهم فشلوا في الوصول إليه عندما اقتحم القاعة العامة وطلب حماية زملائه أعضاء مجلس الشيوخ.

وكان وزير الداخلية الفلبيني خوانيتو فيكتور ريمولا قد أعلن أمس الأحد أنه سيتم استدعاء رئيس الشرطة الوطنية الفلبينية السابق ضمن تحقيق جديد بشأن عمليات القتل التي وقعت خارج نطاق القضاء خلال عمليات قمع المخدرات التي أمر بها الرئيس السابق دوتيرتي.

وتم إلقاء القبض على دويرتي (81 عاما) في مارس 2025 ونٌقل إلى هولندا، حيث يخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الانسانية.

ولم يظهر ديلا روزا في مجلس الشيوخ منذ نوفمبر 2025 عقب ورود تقارير بأنه سيتم إلقاء القبض عليه.

وقال ريمولا إن التحقيق بشأن ديلا روزا سيكون" بداية عملية محاسبة عن كل ما وقع خلال هذه الأعوام السوداء التي أصبحت فيها عمليات القتل خارج نطاق القضاء سياسة دولة".