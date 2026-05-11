حزب الله يستهدف جرّافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا جرّافة دي 9 تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة الناقورة في جنوب لبنان، بمحلّقة انقضاضيّة، ردًّا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانات سابقة اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا قوة إسرائيليّة متموضعة داخل منزل في بلدة الطّيبة في جنوب لبنان، كما استهدفوا قوة إسرائيليّة مساندة للقوة المستهدفة في البلدة، واستهدفوا كذلك تجمّعًا لآليات وجنود إسرائيليين بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين في جنوب لبنان، ودبّابة ميركافا في بلدة رشاف في جنوب لبنان، ردًّا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.

كما أعلن "حزب الله" في بيانات سابقة، اليوم الاثنين، أن عناصره تصدوا لطائرة مسيّرة إسرائيليّة في أجواء منطقة صور في جنوب لبنان، واستهدفوا تجمّعًا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة رشاف في جنوب لبنان، ردًّا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.