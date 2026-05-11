وزير الزراعة يفاجئ مسئولًا بالبحيرة بعد جدل حول تكلفة زراعة القمح: خليك ميداني

وجه المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسئولًا بالبحوث الزراعية بالبحيرة بترك المكاتب والعمل ميدانيًا مع المزارعين، بعد أن أخطأ في تقدير تكلفة زراعة فدان القمح وقال إنها تبلغ نحو 30 ألف جنيه، في حين علق أحد المزارعين بأن التكلفة لا تتجاوز 20 ألف جنيه فقط.

وهو ما دفع الوزير للتعليق قائلاً: "اترك المكتب وخليك ميداني"، ثم مازحه قائلاً: "احرجتك أنا.. صح".

يأتي ذلك خلال حضور الوزير لفعاليات حصاد القمح بأحد الحقول المنزرعة قمح بقرية دنشال التابعة لمركز دمنهور، ضمن أنشطة مشروع "دعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب في مصر" EU-KAFI، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفيرة أنجلينا آيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، ووفد الاتحاد الأوروبي .