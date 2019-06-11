ليفاندوفسكي يأمل في تعاقد بايرن مع مهاجم أخر

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أعرب البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم عن أمله في أن يتعاقد فريقه مع مهاجم أخر من أجل الموسم المقبل.

وقال ليفاندوفسكي لمجلة "كيكر شبورت" اليوم الثلاثاء "إذا كان لديك خيار المهاجم الثاني فهذا أفضل، للفريق وكذلك بالنسبة لي".

ويعد ليفاندوفسكي هو المهاجم الصريح الوحيد في صفوف النادي البافاري بعد رحيل ساندرو فاجنر إلى تيانجين تيدا الصيني في يناير الماضي.

وبإمكان نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن الاعتماد على سيرجي نابري وتوماس مولر مكان أو خلف ليفاندوفسكي.

كما يمتلك كوفاتش خيارا أخر يتمثل في يان فيتي ارب /19 عاما/ القادم من صفوف هامبورج المنافس بالدرجة الثانية بدءا من الموسم المقبل.

كما يضم بايرن بين صفوفه أيضا الجناح الصاعد الفونسو ديفيز الذي يأمل في الصعود للفريق الأول.