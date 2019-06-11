تقرير: الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كان يتجسس للاستخبارات الأمريكية قبل اغتياله

تحول لغز اغتيال كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إلى قصة تجسس مثيرة.

ولم يؤكد متحدث باسم الاستخبارات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أو ينف تقريرا صحفيا مفاده أن كيم جونج نام كان جاسوسا لوكالة الاستخبارات الأمريكية خلال حياته. وقال المتحدث إنه لا يمكن للاستخبارات الكورية الجنوبية أن تؤكد "ما إذا كان لدينا معلومات بهذا الشأن".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن كيم جونج نام كان قد التقى عملاء للاستخبارات الأمريكية عدة مرات. وكتبت الصحيفة نقلا عن شخص مطلع على الأمر: "كان هناك اتصال".

وأظهر هذا إلى أي مدى وصلت الاستخبارات الأمريكية من أجل الحصول على معلومات حول البلد المعزول.

وكانت هناك تكهنات لبعض الوقت حول وجود صلة بين الاستخبارات الأمريكية وبين كيم جونج نام /45 عاما/، الذي تم اغتياله بغاز أعصاب في مطار كوالالمبور في فبراير 2017.

ولم تؤكد وزارة التوحيد الكورية الجنوبية التقرير.