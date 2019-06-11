يونكر: لن تتم إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر اليوم الثلاثاء أن الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه بريطانيا حول خروجها من الاتحاد الأوروبي "لن تتم إعادة التفاوض بشأنه"، بغض النظر عمن سيخلف رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقد استقالت تيريزا ماي من زعامة حزب المحافظين بعد فشلها في تمرير اتفاق خروج بريطانيا داخل البرلمان. وتهيمن هذه القضية على السباق الخاص بمن سيخلفها والذي سيتولى أيضا منصب رئيس الوزراء قبيل الموعد المحدد للخروج في 31 أكتوبر.

وقال رئيس المفوضية في مقابلة مع موقع "بوليتكيو" الإخباري "هذه ليست معاهدة بين تيريزا ماي ويونكر. هذه معاهدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"

وتابع "يجب أن يحترمها أي شخص سيكون رئيس وزراء بريطانيا القادم".

وأضاف "لن تتم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب"، مستخدما الاسم الرسمي للنص القانوني الذي يتألف من 585 صفحة. وأشار إلى إمكانية ادخال بعض التغييرات على إعلان سياسي مصاحب للاتفاق بشأن العلاقات المستقبلية.