محكمة روسية تقرر الإفراج المشروط عن الناشط الحقوقي أيوب تيتييف

قالت منظمة ميموريال لحقوق الإنسان، الاثنين، إنه سيتم الإفراج المشروط عن الناشط الحقوقي أيوب تيتييف الذي تم سجنه في مارس بعد إدانته بحيازة مخدرات.



وقالت المنظمة إن قرار الإفراج عن تيتييف، الذي أعلنته محكمة روسية، سيدخل حيز التنفيذ في غضون 10 أيام.



ووفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، فإن المحكمة كانت تعتزم التوصل إلى قرار بشأن الإفراج عن الناشط الحقوقي في 31 أيار/مايو، إلا أنه تم تأجيل موعد إطلاق سراحه إلى الشهر الجاري.



وأدين الناشط الحقوقي (61 عاما) والذي تم احتجازه في العام الماضي أثناء توقف مروري في آذار/مارس بتهمة حيازة ماريجوانا، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام. ويقول أنصار تيتييف إن التهمة ملفقة.



وترأس تيتييف إدارة عمليات منظمة ميموريال في جمهورية الشيشان المضطربة في روسيا، خلفا لناتاليا استيميروفا التي تعرضت للاغتيال في عام 2009.



وحصل تيتييف العام الماضي غيابيا على جائزة فاتسلاف هافيل السنوية لحقوق الإنسان التي يقدمها المجلس الأوروبي.



وقالت الجمعية البرلمانية للمجلس في ذلك الوقت إن الناشط الحقوقي الروسي قدم مساهمة تحظي بالتقدير على نطاق واسع في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الشيشان من خلال الإبلاغ عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المحلية.

وطالبت منظمة العفو الدولية، بإلغاء الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي ومنحه تعويض.