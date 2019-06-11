السجن عامين لمحام هتك عرض طفلة بـ«دار أيتام» في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد، اليوم الثلاثاء، محام يدعى "ع.أ.م" 48 عاما، بالسجن عامين؛ لإدانته بهتك عرض طفلة مودعة في دار أيتام وتدعى "ر.ال" 17 عاما، طالبة، وذلك في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة ثان المنتزه.

تعود وقائع القضية إلى تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأحداث، حول بلاغ من مسئول بدار أيتام في قسم شرطة ثان المنتزه يتهم المحامي بنشر صور خادشة للمجني عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرفه عليها من خلاله.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، أن المتهم استغل صغر سن الطفلة واستدرجها إلى إحدى الشقق السكنية الكائنة في منطقة طوسون، شرق المحافظة، وهتك عرضها رغم عنها، ثم صورها دون علمها، وطلب منها الاستمرار في ممارسة الرذيلة وتحريضها على إرتكاب أعمال منافية للآداب، فرفضت.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل براءة الطفلة لعلمه أنها ليس لها أهلية وتقيم في دار للأيتام، كما قام أرسل صورها إلى هاتف الدار، ليتم طردها وإنشاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر بها صورا للمجني عليها لتهديدها وابتزازها، وإرغامها على ممارسة أعمال منافية للآداب.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم.

صدر الحكم بعضوية المستشارين: محمد عاطف الميداني، ومحمد حسن منيع، وأمانة سر: السيد إبراهيم البتانوني.