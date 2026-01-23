بدء المحادثات الأوكرانية الروسية المدعومة من أمريكا في أبوظبي

أعلنت وزارة الخارجية في الإمارات، اليوم الجمعة، انطلاق المحادثات الأوكرانية الروسية التي ترعاها الولايات المتحدة في أبوظبي.

وقالت الوزارة في بيان: "بدأت المحادثات اليوم في أبوظبي، ومن المقرر أن تستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة"، وفقا لوكالة رويترز.

وتأتي المباحثات غداة لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن المفاوضين الأمريكيين عرضوا نتائج اتصالاتهم بشأن أوكرانيا في دافوس، بما في ذلك اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس، والذي حضره ويتكوف وكوشنر شخصيا.

إضافة إلى ذلك، حسب أوشاكوف، "قدم ممثلو واشنطن تقييماتهم لاتصالات أخرى أجروها في ديسمبر ويناير في مارالاجو بولاية فلوريدا وفي عدد من العواصم الأوروبية".

وقال أوشاكوف: "الأمر الأساسي هو أنه خلال هذه المحادثات بين رئيسنا والأمريكيين، تم التأكيد مرة أخرى على أنه لا يمكن التعويل على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد (في أوكرانيا) بدون حل قضية الأراضي وفقا للصيغة المتفق عليها في أنكوريج"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد أوشاكوف أن موسكو مهتمة حقا "بحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية"، لكن طالما ظل ذلك مستحيلا، "ستواصل روسيا بثبات تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في ساحة المعركة التي تتمتع فيها القوات الروسية بالمبادرة الاستراتيجية".