روسيا تجري مناورات في بحر البلطيق في استعراض للقوة ضد الناتو

ذكر الجيش الروسي اليوم الخميس أن روسيا أجرت مناورات في بحر البلطيق في استعراض للقوة ضد حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما يجري الحلف الغربي العسكري تدريبات أيضا في المنطقة.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن بيان لأسطول البلطيق الروسي إن طياري قاذفة القنابل "سو-24" والمقاتلة "سو-30 إس إم" تدربوا على الاشتباك مع أهداف بحرية في ميادين التدريب البحرية في بحر البلطيق "وسط مناورة بالتوبس 2020 التي يجريها حلف الناتو في المنطقة".

وجاء في البيان أن الطيارين "نفذوا هجمات تدريبية ضد الأهداف التي تحاكي مجموعة من سفن العدو الوهمية ".

ولم يذكر التقرير متى تم إجراء المناورات الروسية .

وبدأ حلف الناتو مناورة بالتوبس التي تستمر تسعة أيام الأسبوع الجاري وركز على الاستعداد القتالي في بحر البلطيق.

وقال الحلف في بيان إن التدريبات السنوية التي كان من المقرر أن يشارك فيها العام الجاري ثلاثة آلاف فرد من 19 دولة، "تروج للسلام والأمن في المنطقة من خلال تدريب القوى التي يمكنها الاستجابة بسرعة في وقت الأزمات".