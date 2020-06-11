 الكويت تسجل 4 وفيات و609 إصابات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الكويت تسجل 4 وفيات و609 إصابات جديدة بفيروس كورونا

علم الكويت
علم الكويت
د ب أ
نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 2:23 م | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 2:23 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 279حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 609 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 34432 حالة.

ولفت إلى أن 184 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 849 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 24137 .

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