استمرار أعمال فض الأسواق والتجمعات بمراكز وقرى البحيرة

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واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز وقرى البحيرة، جهودها لفض التجمعات والأسواق، حيث تبلغ اليوم، بقيام بعض البائعين الجائلين بإقامة أسواق عشوائية فى مراكز وادى النطرون وأبوحمص والمحمودية.

وعلى الفور شنت الحملات الرقابية، وتم فض سوق الخميس بمدينة وادى النطرون، وكذا منع تجمعات السوق في المحمودية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، بفض تجمعات بقرى بطورس وجواد حسنى وسويقة بكوم الرزافه بالتنسيق مع الشرطة.

جاء هذا فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات الخاصة بغلق المقاهى والكافتيريات وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.