أنغام تهنىء محمد الشرنوبي ومديرة أعمالها راندا رياض بعقد قرانهما

هنأت الفنانة أنغام الفنان الشاب محمد الشرنوبي ومديرة أعمالها راندا رياض بعقد قرانهما، الذي تم أمس في جو عائلي.

ونشرت أنغام، صورة تجمع العروسين عبر حسابها على موقع انستجرام، وعلقت عليها: "مبروك لحبيبة قلبي وأختي وحبيبي المحترم، راندا رياض، محمد الشرنوبي ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايب قلبي وروحي".

يذكر أن الشرنوبي، احتفل في ديسمبر الماضي بخطبته على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، بحضور أسرة العروسين وعدد من المقربين.

ويشارك الشرنوبي في بطولة مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد، بجانب الفنانين أمينة خليل، هالة صدقي وشيرين رضا ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وإخراج مريم أبو عوف.