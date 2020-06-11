ضبط معمل تحاليل بالبحيرة غير مرخص وبه 636 عبوة أدوية منتهية الصلاحية

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تمكنت الرقابة التموينية والتفتيش الصيدلى بمركز إدكو من ضبط معمل تحاليل كيميائية وأبحاث دم غير مرخص وبه 636 عبوة أدوية منتهية الصلاحية وأخري خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي، وقرب دم فارغة محظور تواجدها خارج بنوك تجميع الدم، وحيازة قرب دم وأكياس بلازما سبق استخدامها محظور حيازتها واختبارات معملية للفيروسات منتهية الصلاحية بادكو

جاء هذا بناء علي المعلومات الواردة للدكتور فارس حبيب رئيس الرقابة التموينية بادكو بشأن اتجار شخص في العبوات الدوائية بداخل المعمل الخاص به بطريق غير مشروع.

وعلى الفور تشكلت حملة مشتركة بين الرقابة التموينية والتفتيش الصيدلى برئاسة دكتورة شيماء علي هلال،

وتم التوجه للمعمل واستدعاء صاحبه والمسئول المتواجد بالمعمل والذي يجري التحاليل الطبية للمواطنين.

وتبين أنه يعمل باحدي المستشفيات وتبين عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة للمسؤول عن المعمل وعدم وجود أية ترخيص من الجهات المختصة بإدارة وتشغيل المعمل.

كما تبين بعد التفتيش وجود عبوات وشرائح خاصة بتحاليل الفيروسات الكبدية والوقائية منتهية الصلاحية ويمنع استخدامها لانتهاء صلاحيتها.

فيما اتضح وجود كمية كبيرة من الأدوية البشرية المنتهية الصلاحية بداخل المعمل، ووجود ادوية خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي محظور تواجدها خارج المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي.

كما تم ضبط قربتي دم 500 مل لنقل الدم محظور تواجدها، وحيازتها خارج بنوك تجميع الدم، بالإضافة لقرب دماء البلازمة سبق استخدامها ويحظر تواجدها وحيازتها بأي منشأة لما ينتج عنها من نقل عدوى الفيروسات بين المواطنين وبعضهم ووجودها داخل غرفة سحب العينات من المواطنين بما تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للمواطنين المترددين على المنشآت وغير المترددين من القاطنين بذات المكان.

كما تبين عدم حصول المعمل (بدون ترخيص ) علي ترخيص التخلص من النفايات الطبية من وزارة الصحة المختصة.

وعلى الفور تم تشميع المكان بالشمع الأحمر، والتحفظ علي جميع المضبوطات بإجمالي 636 عبوة مخالفة.