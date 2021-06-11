قال خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة استخرجت ما يزيد عن 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد متحدي الإعاقة في مصر 11 مليونًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن مكاتب التأهيل البالغ عددها 225 على مستوى المحافظات توفر تلك البطاقات، موضحًا أن البطاقات تسهل الحصول على خدمات عدة.

وأشار إلى أن الخدمات التي يحصل عليها متحدي الإعاقة تشمل السيارات المجهزة المعفاة من الرسوم الجمركية وخدمات النقل والمواصلات، قائلًا إن المرحلة الأولى من البطاقات تستهدف أصحاب الإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة وبعض شرائح الدعم النقدي «كرامة».

ولفت إلى بدء المرحلة الثانية لاستهداف ذوي الإعاقة المتوسطة واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم في القريب العاجل، مؤكدًا أن البطاقات تصدر، وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، للأشخاص بكل أنواع إعاقتهم واختلاف شدتها.