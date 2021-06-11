محاضرات ثقافية وأدبية بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "شهوة الكلام" تحدث شعبان شلبي أن لايسبق لسانك عقلك وأن المتكلم كالحالب والمستمع كالشارب، كما أعد أيضاً نادي أدب الأقصر أمسية شعرية مناقشة ديوان "رجل وحيد واشياء حميمة" للشاعر الحسين خضيري بحضور الشاعر كريم الشاوري رئيس نادي الأدب ورئيس إقليم جنوب الصعيد أدار الأمسية الشاعر عبد النبي حساني،بجانب تقديم القصر محاضرة بعنوان "أولادي مفتاح الحياة" تحدثت عزة القاضي في عدة محاور أنهم سر الحياة ورأس مال ومفتاح حياة.



عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الثقافة ودورها فى تقدم المجتمع" أوضحت أسماء مناع مفهوم الثقافة ولماذا يطلق عليها القوى الناعمة، وأهميتها للفرد والمجتمع، فيما نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية رسم حر بأستخدام القلم الرصاص نفذتها شيرين محمد، بالإضافة لتنظيم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تجديد الخطاب الديني "تحدث د. النوبي عبد الراضي عن إعلاء قيمة العقل ومفهوم تجديد الخطاب الديني، وقدم قصر ثقافة حسن فتحي موهبة في إلقاء الشعر الطفلة إسراء عبد الراضي، كما نفذت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية ورشة حكي بعنوان "المدينة العجيبة" سردها عبدالله سيد، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية أمسية شعرية بعنوان "أهمية العلم والحث عليه" للشاعر ابن أبي زيد القيرواني قدمتها وردة حسن، بجانب ذلك قدم قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال بقيادة حجاج احمد، إلى جانب عقد مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان وقصيدة بعنوان "كان فرض ان اجيئ".