«كاس» ترفض مشاركة لبيبر في أولمبياد طوكيو

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فشل العداء مبتور القدمين بليك ليبير في استئنافه الثاني ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى من منعه من المشاركة مع الرياضيين الأصحاء في أولمبياد طوكيو والأحداث الأخرى.

وأكدت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) اليوم الجمعة أن أطرافه الاصطناعية تعطي العداء الأمريكي "ميزة تنافسية شاملة على رياضي لا يستخدم مثل هذه المساعدة" وبالتالي "لن يسمح له".

وكان ليبير، عداء 400 متر، خسر بالفعل في استئناف سابق متعلق بأطرافه الاصطناعية في أكتوبر الماضي.

هذا القرار يعني أنه لا يمكنه المحاولة للمنافسة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 23 يوليو.

وتأهل ليبير لنهائيات بطولة العالم 2019 بالدوحة، ولكن تم منعه من التنافس من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وفاز ليبير بالميدالية الفضية في سباق 400 متر وفاز بالميدالية البرونزية لسباق 200 متر في بارالمبياد لندن 2012.