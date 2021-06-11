أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أمس الخميس، أن تصريحه الرقمي الخاص بشهادات التلقيح والاختبار المرتبطة بفيروس كورونا، سيتم اعتماده رسميا من قبل عدة شركات طيران في الشرق الأوسط خلال أسابيع.

وتتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لاعتماد شهادات رقمية بشأن اللقاحات، من أجل تسهيل مرحلة فتح أبواب السفر أمام السياح، رغم استمرار تفشي جائحة كورونا التي أصابت قطاع الطيران بالشلل لأكثر من عام.

ولم يتم الاعتراف بنظام إصدار شهادات لقاح موحد على مستوى العالم بعد، غير أن جواز سفر اتحاد النقل الجوي "إياتا" اكتسب شعبية بين شركات الطيران الخليجية العملاقة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المدير العام للاتحاد يلي والش في مؤتمر عبر الإنترنت الخميس: "تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية بشأن تصريح السفر".

وأضاف: "سيبدأ العمل به في الأسابيع القليلة المقبلة مع عدد من شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط" ، من دون أن يحدد هذه الشركات.

وكانت شركات طيران خليجية مثل "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" و"الخطوط الجوية القطرية" من بين أوائل الشركات التي بدأت اختبار التطبيق في يناير، تلتها العديد من شركات الطيران الدولية بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية.

وجواز إياتا هو عبارة عن تطبيق هاتفي سيمكن الركاب من إنشاء جواز سفر رقمي للتحقق من اختبار ما قبل السفر أو التطعيم، ومشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران.

وفي الشهر الماضي، صادق قادة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على شهادة صحية تتيح إعادة فتح الحدود سيجري اعتمادها بدءا من الأول من يوليو. وجاءت هذه الخطوة قبل قيام فرنسا وإسبانيا واليونان ودول أخرى بتخفيف قيود السفر.

والثلاثاء، خففت الولايات المتحدة من تحذيراتها من السفر إلى عشرات البلدان، بما في ذلك اليابان.