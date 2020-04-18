كوريا الجنوبية تسجل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 556 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 146 ألفا و 859 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1981.

كما تعافي من المرض 511 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 137 ألفا و 224 حالة.

وتم تطعيم 733 ألفا و67 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 56ر10 مليون شخص، وهو ما يمثل 6ر20 % من تعداد سكان البلاد.