زعيم كتلة الاتحاد المسيحي الألماني: ضربات أمريكا على إيران فرصة لتحقيق السلام

أعرب ينس شبان، زعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يقوده المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية تمثل فرصة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكتب شبان على منصة إكس: «النظام الإيراني يريد تدمير إسرائيل، والسيطرة على الشرق الأوسط، ويدعم بنشاط روسيا التي تشن الحرب. إن تدمير البرنامج النووي الإيراني يُعَد فرصة لجلب الاستقرار والسلام الدائمين للمنطقة ولسكانها». لكن السياسي المنتمي إلى حزب المستشار ميرتس، المسيحي الديمقراطي أضاف أن تحقيق هذه الأهداف مشروط أيضا باستعداد إيران لإجراء محادثات جدية.

وفي ذات السياق، أعرب روديريش كيزيفتر المختص بسياسة الدفاع في حزب ميرتس المسيحي، عن اعتقاده بأن المشاركة الأمريكية في الحرب على إيران فرصة للشعب الإيراني. وكتب على "إكس": "من منظور السياسة الأمنية، من المهم أيضًا كبح القدرات العسكرية وتدمير الأذرع الإرهابية للنظام، لأن كليهما لا يزالان يشكلان تهديدًا لإسرائيل. إنها الآن فرصة تاريخية للشعب المدني الإيراني للتحرر من نظام الملالي الإرهابي".

وأضاف كيزيفتر أن الولايات المتحدة بشنها هجمات على منشآت إيران النووية "حمت المنطقة وحمتنا جميعًا من الابتزاز النووي الإيراني ومن سباق تسلح نووي".