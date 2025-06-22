 الحكومة البريطانية تحث البريطانيين على تسجيل أنفسهم لكي يتم إجلاؤهم من إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة البريطانية تحث البريطانيين على تسجيل أنفسهم لكي يتم إجلاؤهم من إسرائيل

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 3:01 م | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 3:01 م

حثت الحكومة البريطانية، البريطانيين الذين يريدون مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على تسجيل أنفسهم، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لتسيير رحلة جوية مطلع الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الأنباء بعدما هاجمت أمريكا ثلاثة مواقع نووية في إيران.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أن وزارة الخارجية قالت صباح اليوم الأحد " هذه لحظة خطيرة ومتقلبة في الشرق الأوسط" وواصلت حث البريطانيين على تسجيل تفاصيلهم ورغبتهم في المغادرة.

وأضافت أنه سوف يتم دراسة تسيير المزيد من الرحلات الجوية "بناء على الطلب وأحدث تطورات الوضع الأمني".

ووفقا للحكومة الإسرائيلية، يسعى نحو 22 ألف سائح لمغادرة البلاد. ولم يتضح عدد المواطنين البريطانيين بينهم.

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