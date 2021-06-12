رئيس المكسيك: وفاة كل عمال المنجم الـ7 بعدما غمرتهم المياه الأسبوع الماضي

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة إنه لم ينج أي من عمال المناجم السبعة الذين غمرتهم المياه في منجم فحم بشمال البلاد الأسبوع الماضي.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم انتشال آخر جثة يوم أمس الخميس.

وبعد هطول أمطار غزيرة، اجتاحت المياه نفقا في منجم فحم في ولاية كواهويلا بشمال البلاد في الرابع من يونيو الجاري. وتم انتشال أربع جثث في نهاية الأسبوع.

وكشف تشريح الجثث تعرض أصحابها للغرق.

ووفقا لمنظمة "باستا دي كونشوس"، التي تأسست بعد انفجار في منجم آخر أودى بحياة 65 شخصا في عام 2006، كان من الممكن منع وقوع الحادث.