مصرع طفلين شقيقين إثر نشوب حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

لقيت سجدة إسلام محمد، 6 أعوام، وشقيقها "حمزة" 3 أعوام، مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر نشوب حريق في الشقة محل مسكنهما، الكائنة في العقار رقم 77 شارع أسامة بن زيد، منطقة سيدي بشر "قبلي"، شرقي الإسكندرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول نشوب حريق في شقة سكنية، شرقي المحافظة، وأسفر عن وقوع ضحايا.

وبانتقال الكول الأمني التابع لقسم شرطة أول المنتزه، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع إمتدادها إلى باقي طوابق العقار.

وبالمعاينة والفحص الأولي، تبين أن الحريق وقع في الشقة الكائنة في الطابق الـ8 علوي والأخير، إثر حدوث ماسٍ كهربائي، مما أدى إلى احتراق كامل محتوياتها.

تم فصل المرافق من "كهرباء، وغاز، ومياه" العقار، ونقل الجثتين إلى مشرحة الاسعاف، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.