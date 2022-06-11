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بريطانيا: 9605 إصابات جديدة و52 وفاة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 9:21 ص | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 9:21 ص

سجلت بريطانيا 9605 إصابات جديدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و52 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و571 ألفا و880، والوفيات إلى 179 ألفا و884.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 144 مليونا و679 ألفا و666 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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