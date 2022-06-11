علق محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، على تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك ونجله أحمد مرتضى، بشأن تعاقد زعيم الثغر مع آنس أسامة، لاعب كرة السلة، رغم إعلان تجديد تعاقده مع الأبيض.

وكان الزمالك أعلن منذ أيام عبر موقعه الرسمي، عن تجديد تعاقده مع آنس أسامة لمدة عامين، قبل أن يعلن الاتحاد السكندري، هو الأخر عن إتمام تعاقده مع آنس أسامة بعقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

وحول بيان رئيس الزمالك بمقاطعة نادي الاتحاد السكندري ورئيسه، قال محمد مصيلحي في تصريحات تلفزيونية: «أحترم نادي الزمالك وإدارته والجماهير، لكن القطيعة ليست من قبل نادينا، والأمر في الأول والآخر رياضة، أنا لدي جماهير كبيرة في الإسكندرية في ظهري، عندما أتعاقد مع لاعب بحجم أنس أسامة لن أفرط فيه».

وأضاف: «عرض علي لاعبي كرة قدم مقابل عدم التعاقد مع أنس أسامة ولكن المبدأ كان مرفوضًا، في عهد مرتضى منصور السابق، تعاقد مع لاعبين من الاتحاد السكندري بعد انتهاء تعاقدهما معنا، ولم يحدث أي خلاف».

وأوضح: «الزمالك وقف بجانب الاتحاد السكندري مثلما فعل مع كل أندية مصر، لكن هل الزمالك عندما يُعطي لاعبين للاتحاد أو لأي ناد يكون عن طريقة الهبة أم بمقابل مادي؟ بالتأكيد بمقابل مادي وليس هبة».

وواصل: «هناك لاعبين كثيرين جدًا من الاتحاد انضموا للزمالك في أوقات سابقة».

وأتم: «علاقتنا جيدة بنادي الزمالك ولن يكون هناك خلاف، ولن يتسبب لاعب سلة أو أي لاعب في تعكير صفو العلاقة بين الناديين، وتعاقدنا مع أنس أسامة بعد انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء».

يذكر أن، مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن في تصريحات سابقة، عن مقاطعة نادي الاتحاد السكندري ورئيسه على خلفية تلك الأزمة، بينما أكد أحمد مرتضى، المشرف على ألعاب الصالات في ميت عقبة، أن آنس أسامة من حق الأبيض، بعد توقيعه على عقود التجديد لمدة موسمين، وأن الأمر سيتم حله بشكل ودي بين الناديين.